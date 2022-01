Die Netflix-Aktie war zuletzt in Sachen Performance alles andere als ein Hingucker. Daher hofft die Anlegergemeinde nun auf starke Zahlen, die in der kommenden Woche (Donnerstag) über die Ticker laufen werden. Vorab hat der Streaming-Anbieter schon mal eine gute Nachricht im Angebot, die die Aktie im heutigen US-Handel anschiebt.Netflix erhöht nämlch die Preise. So wird etwa der Preis für den Premium-Tarif, der vier Streams gleichzeitig und Streaming in Ultra HD ermöglicht, in den USA um zwei Dollar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...