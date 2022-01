Zu Beginn der laufenden Woche standen die Märkte noch im Zeichen der Erholung. Zahlreiche Titel konnten vorherige Verluste zum Teil wieder ausgleichen, nachdem das Schreckgespenst der steigenden Zinsen zumindest etwas in den Hintergrund gerückt war. Am Donnerstag gab es zwar noch nicht unbedingt eine Trendwende zu sehen, die Kauflaune hat aber definitiv nachgelassen.Das war auch bei Steinhoff (NL0011375019) der Fall, wenngleich hier die Leitzinsen im laufenden Jahr eine eher untergeordnete Rolle spielen. Tatsächlich gibt es am Minus von 1,15 Prozent sogar durchaus ...

