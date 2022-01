Breaking News!: Labor-Gigant startet Rollout der Covid-19-Testtechnologie von Scryb!

Anzeige / Werbung

Was lange währt wird endlich gut.

So könnte man die nun veröffentlichte Meldung von Scryb Inc. (WKN: A3C86A)* klassifizieren und der Überraschungsmoment der Marktbeobachter (das wird ja doch was!!!) sollte sich am Montag als entscheidender Kurstreiber für den Aktienkurs dieses Unternehmens herausstellen.

In Scryb Inc. (WKN: A3C86A)* schlummert eine übersehene Jungfrau, die jetzt herausgeputzt und mit einer anständigen Mitgift, und zwar in Form eines bemerkenswerten Vertrags mit der Automobilbranche, zum Brautmarkt geführt wird - einem separaten Listing, zuerst an der CSE und später an der NASDAQ oder NYSE. So lautet zumindest der kürzlich bekannt gegebene Plan für ihre 100%-Tochter Cybeats.

Bestehende Aktionäre sollen auch Cybeats-Aktien in Form von einer Dividende erhalten.

Aber das ist nicht alles, was man dem Investor bieten kann. - Das Joint Venture zwischen Scryb Inc. (WKN: A3C86A)* und Fionet entwickelte ein automatisiertes Testsystem (mehr dazu im Haupttext) für medizinische Schnelltests. Vor dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie wurde Fionet verwendet, um über eine Million Patienten in entlegenen Umgebungen auf der ganzen Welt auf Infektionskrankheiten wie Malaria, HIV und Dengue-Fieber zu testen und zu verfolgen. Derzeit finden in diesem Bereich weitere Pilotprojekte in Ruanda und der Demokratischen Republik Kongo statt, die von großen Hilfsorganisationen gesponsort werden. In Kanada hat sich das System bei COVID-19-Schnelltests beim jüngsten Qualifikationsspiel zur FIFA-Weltmeisterschaft in Toronto und beim Canada's National Bank Open Tennistournier sowie beim Toronto International Film Fest (TIFF) bewährt.

Mit der nun veröffentlichten News kann man darauf spekulieren, dass es bald Fionet-gestützte Massentests geben könnte, bei dem man bei jedem einzelnen Test mitverdienen wird:

Scryb & Fio to Support Rapid COVID-19 Testing At FlyClear by LifeLabs® with New Location Convenient for Air Travelers

Scryb Inc. (WKN: A3C86A)* meldet, dass die Fionet Rapid Response Group (Joint Venture mit Fionet) in Zusammenarbeit mit LifeLabs LP das erste FlyClear-Zentrum für COVID-19-Tests für internationale Passagiere in Betrieb nimmt. FlyClear befindet sich in der Nähe des internationalen Flughafens Lester B. Pearson in Toronto. Der FlyClear-Standort am Vancouver International Airport soll ebenfalls bald eröffnet werden.

Wir freuen uns, dass unsere Technologie jetzt durch unsere Zusammenarbeit mit LifeLabs®, Kanadas größtem medizinischen Labor, für Covid-19-Tests, eingeführt wird. Unser Fionet Deki-Gerät im neuen LifeLabs® FlyClear ermöglicht Passagieren, die von Pearson abfliegen, bequem auf COVID-19-PCR/NAAT-Tests vor dem Abflug zuzugreifen. Dr. Michael Greenberg, CEO der Fionet Rapid Response Group

Die Weltgesundheitsorganisation hat alle Länder aufgefordert, groß angelegte Tests durchzuführen, damit die Gesundheitsdienste diejenigen, die an der Krankheit erkranken, schnell identifizieren und Maßnahmen ergreifen können, damit sie behandelt werden können. Die Isolierung bekannter Fälle verhindert zusätzliche Kontaktinteraktionen, die die Übertragungsrate verlangsamen. Effektive Testprogramme ermöglichen es den Gesundheitsbehörden zu verstehen, wie weit verbreitet die Krankheit ist und wie sie sich entwickelt. Die Verfolgung positiver Testergebnisse hilft den Behörden, evidenzbasierte Entscheidungen zu treffen, um die Ausbreitung der Krankheit zu verlangsamen.

News-Fazit:

Es ist schon ein paar Monate her, dass Scryb Inc. (WKN: A3C86A)* den Vertrag mit LifeLabs® bekannt gegeben hat. Seinerzeit hat der Vertrag mit der größten Laborfirma Kanadas großes Aufsehen erregt, aber seitdem wartete man auf den Rollout der Technologie durch LifeLabs®.

Ich denke, dass die beiden Testzentren in Toronto und Vancouver nun den Startschuss einer landesweiten Initiative sein könnten, die in Zukunft Millionen an Tests über das Fionet-System abwickelt. Mit jedem Test wird eine Servicegebühr für das Joint Venture anfallen, was gleichbedeutend mit den ersten nennenswerten Umsätzen für Scryb Inc. (WKN: A3C86A)* sein wird.

Ich denke, dass diese News am Montag einschlagen könnte, denn der Bekanntheitsgrad von LifeLabs® ist extrem groß. Kursgewinne von 30% und mehr als Reaktion auf diese News würden mich nicht überraschen. Meinung Autor

Hot! Project Cybeats, Project Arrow und das NAQSDAQ Listing

Project Arrow, in dem Cybeats in Zukunft eingesetzt werden soll, ist das erste vollständig in Kanada gebaute emissionsfreie Fahrzeug und wird gemeinsam von Kanadas Automobilzulieferern entworfen, konstruiert und gebaut. Dieses Projekt wird die besten kanadischen Technologie-Unternehmen für Elektroantrieb, alternative Kraftstoffe, vernetztes und autonomes Fahren sowie Leichtbau zusammenbringen (https://projectarrow.ca).

Da empfinde ich es als einen ganz besonders smarten Zug von Scryb Inc. (WKN: A3C86A)*, die Cybeats-Division separat an die Börse bringen zu wollen, denn die Bewertung für diese Tochter sollte wesentlich größer ausfallen als "versteckt" in Scryb. Zuletzt gab man nun bekannt, Cybeats Technologies mittels RTO an die CSE-Börse zu bringen (Link). In weiterer Folge wird dann eine NASDAQ- bzw. NYSE-Notierung angestrebt (Link).

Schon im Vorfeld dieses Vorganges kann man nun mit einer weiteren aufsehenerregenden Partnerschaft auftrumpfen:

Diese News ist der Hammer für Scryb Inc. (WKN: A3C86A)*: Ein aufstrebender Stern am Cybersecurity-Himmel, in den Google Ventures, Intel Capital, AXA Ventures oder auch Sequoia Capital bereits 260 Mio. USD investiert haben, und mittlerweile eine Bewertung von 1 Milliarde USD erreicht hat, erwählt Cybeats aus, um Partner zu werden.

Cybeats Partners with SecurityScorecard; A One-Stop-Shop Global Cybersecurity Marketplace

Scryb Inc. (WKN: A3C86A)* gibt bekannt, dass Cybeats für den Beitritt als Partner von SecurityScorecard Integrated 360° Marketplace ausgewählt wurde, der Zugang zu 25.000 Unternehmen bietet und Sicherheitsfeedback, Bewertungen und einen Marktplatz für über 5.000.000 Unternehmen weltweit bereitstellt.

SecurityScorecard, mit Investoren wie Evolution Equity Partners, Silver Lake Partners oder Sequoia Capital, ist der weltweit führende Anbieter von Cybersicherheitsrisiko-Bewertungen. Das Unternehmen mit der patentierten Rating-Technologie wurde 2013 von den Sicherheits- und Risikoexperten Dr. Aleksandr Yampolskiy und Sam Kassoumeh gegründet und wird von über 25.000 Organisationen für Enterprise Risk Management, Third Party Risk Management, Board Reporting, Due Diligence und Cyber Insurance Underwriting eingesetzt.

Wir glauben, dass wir über ein führendes Angebot an Cybersicherheitsprodukten verfügen, und es ist uns eine Ehre, eine Partnerschaft für den Beitritt zur Plattform angeboten zu bekommen. In den kommenden Jahren müssen Unternehmen Transparenzprozesse vorweisen können, die einen Blick auf alle ihre Produkte, Hard- und Software geben. Genau das tut Cybeats, und wenn diese Fähigkeiten fehlen, werden Unternehmen es schwer haben, ihre Produkte zu verkaufen. Dmitry Raidman, CTO and Co-founder of Cybeats.

News-Fazit:

Um die Wichtigkeit dieser News richtig einordnen zu können, muss man Folgendes über Security Scorecard erfahren:

SecurityScorecard ist augenscheinlich einer der Lieblinge der Venture-Capital-Investoren. Auch Sequoia Capital in der Sand Hill Road im kalifornischen Silicon Valley zählt zu den ersten Geldgebern. Aber nicht nur die …

2021 gab man bekannt, dass das Unternehmen eine Finanzierungsrunde in Höhe von 180 Millionen US-Dollar abgeschlossen hat, an der neue Investoren beteiligt sind, darunter Silver Lake Waterman, Fitch Ventures sowie die bestehenden Investoren Evolution Equity Partners, Accomplice, Riverwood Capital, Intel Capital, NGP Capital, AXA Venture Partners, GV (Google Ventures) und Boldstart Ventures . Diese Runde erhöht die Gesamtfinanzierung von SecurityScorecard auf mehr als 290 Millionen US-Dollar.