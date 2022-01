Bielefeld (ots) -



NRW duldet Verstöße von Eltern gegen Schulpflicht



Hunderte Kinder in NRW besuchen wegen der Testpflicht nicht mehr die Schule. Wie die in Bielefeld erscheinende Neue Westfälische (Samstagausgabe) berichtete, betraf das im Dezember rund 900 Kinder. Das Land duldet diese Verstöße gegen die Schulpflicht dahingehend, dass die angesammelten Fehlstunden als entschuldigt gelten. Damit sind den Schullleitungen allerdings auch alle Möglichkeiten genommen, per Bußgeldverfahren gegen die Eltern vorzugehen



