15. Januar 2022. In Rekordgeschwindigkeit zum Erfolg: Sehr gute 11,5 Prozent der 14- bis 49-jährigen Zuschauer:innen verfolgen "CATCH! Die Deutsche Meisterschaft im Fangen 2022". Damit ist SAT.1 der erfolgreichste Sender am Freitagabend. Team Pietro Lombardi sichert sich in "CATCH!" den Sieg gegen die Teams von Christian Düren, Cathy Hummels und Wincent Weiss.SAT.1 erreicht einen guten Tagesmarktanteil von 8,8 Prozent.Rasant geht es weiter: Am 4. Februar zeigt SAT.1 "CATCH! Die Europameisterschaft im Fangen 2022" mit den Kapitänen Wincent Weiss (Deutschland), Larissa Marolt (Österreich), Lilly Becker (Niederlande) und Evelyn Burdecki (Polen)."CATCH! Die Europa-Meisterschaft im Fangen 2022" am Freitag, 4. Februar, um 20:15 Uhr, in SAT.1.