Kaum etwas wird gerade so gehypt, wie das Metaverse. Spekulant:innen wittern einen Goldtopf am Ende des Metaverse-Regenbogens. Einige Wege, die zu diesem Schatz führen könnten, stellen wir hier vor. Eine der wichtigsten Komponenten für ein erfolgreiches Investment ist das Timing. Zu spät dran zu sein, ist ärgerlich. In eine Blase hinein zu investieren ebenfalls. Wer einen Blick in die berühmte Glaskugel wirft, liegt oft komplett daneben. Trotzdem sind Zukunftsprognosen auf dem Finanz- und Kryptomarkt sehr beliebt. In vielen dieser Investment-Glaskugeln spiegelt sich derzeit die eine oder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...