In 3 Sätzen Palantir erwartet bis 2025 ein jährliches Umsatzwachstum von mindestens 30 %. Zendesk wird weiterhin kleinere Unternehmen an sich binden, die nicht bereit sind, die unternehmensorientierten CRM-Dienste von Salesforce einzusetzen. Datadogs Ansatz, die Hardware- und Software-Infrastruktur eines Unternehmens zu überwachen, wird IT-Fachleute weiterhin beeindrucken. Softwareunternehmen gehören aus drei einfachen Gründen zu den am schnellsten wachsenden Aktien im Technologiesektor: Software ...

