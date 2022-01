Die Explosion eines Unterwasservulkans hat in der Südsee Tsunamis ausgelöst. Beeindruckende Satellitenbilder haben das Naturereignis dokumentiert. Der Unterseevulkan namens Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai, der in der Nähe des Südsee-Inselreichs Tonga liegt, ist bereits seit Dezember aktiv. Nun wurde er immer aktiver: Am Freitag schleuderte er Asche, Gas und Dampf bis zu 20 Kilometer hoch in die Luft. Mehr zum Thema Echt jetzt: Dieser Satellit ist aus Holz Wie Satelliten künftig Solarstrom für die Erde ...

