In 3 Sätzen Ich habe für jede dieser fünf Aktien eine Anlagethese und halte sie mindestens drei Jahre lang, um zu sehen, ob ich richtig liege. Viele dieser Thesen haben sich wie erwartet entwickelt und deshalb haben die Aktien gut abgeschnitten. Ich kann mich immer noch irren, aber wenn ich für jede Aktie, die ich kaufe, eine These habe, kann ich mich auf das Unternehmen konzentrieren und mich von den volatilen Marktbedingungen abkoppeln. Ich halte 30 Aktien in meinem Rentenkonto. Einige der Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...