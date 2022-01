Nach dem Spiel ist vor dem Spiel - so oder so ähnlich könnte das Motto für den Fernwartungsspezialisten Teamviewer lauten. Denn die Göppinger haben gerade erst am Mittwoch im Rahmen eines Financial Updates die Prognosen für das Jahr 2021 bestätigt und wollen nun schon Anfang Februar die endgültigen Zahlen liefern. Man tut offenbar viel, um das verloren gegangene Vertrauen der Anleger zurückzugewinnen…

Immerhin ist die Aktie im vergangenen Jahr um rund 70 Prozent abgestürzt. Doch allein die Bestätigung der Prognosen am Mittwoch haben bereits ausgereicht, um den Kurs explodieren zu lassen. Teamviewer schoss quasi aus dem Stand beinahe 20 Prozent nach oben und kletterte auf den höchsten Stand seit November. ...

