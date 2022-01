AngloGold Ashanti: Rücksetzer zum 20er-EMA bei der Goldminen-Aktie!

Außer der Bullenflagge spricht auch die Saisonalität beim gelben Edelmetall für einen Long Trade bei AngloGold Ashanti (AU). Achtung: in Kürze Quartalszahlen!

Symbol: AU ISIN: ZAE000043485

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate

Rückblick: Die Aktie des Goldminenunternehmens mit Sitz im südafrikanischen Johannesburg legte in den vergangenen sechs Monaten rund 3.6 Prozent zu und entwickelte sich damit etwas besser als der Goldpreis. Der Pullback in Form einer Bullenflagge zum 20er-EMA lässt uns auf einen Bounce warten. In Kombination mit der bis Mitte März bullischen Sasionalität beim gelben Edelmetall versprechen wir uns gute Gewinnchancen bei einm Long Trade.

Chart vom 14.01.2022 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 20.044 USD





Meine Expertenmeinung zu AU

Meinung: AngloGold Ashanti ist international gut aufgestellt und expandiert weriter mit einer Kooperation in Tansania und dem Zukauf des kanadischen Wettbewerbs Corvus Gold. In Kolumbien wartet man auf die Abbaulizenz für eine Mine, bei der es neben Gold auch Silber und Kupfer zu fördern gibt.

Setup

Mögliches Setup: Kaufsignal wäre das Überschreiten der Tageskerze vom Freitag. Den Stopp Loss platzieren wir etwas unter dieser Kerze und damit auch unter dem 20er-EMA. Das Kursziel wäre das Pivot-Hoch vom 1. Dezember. Neue Quartalszahlen kommen schon am 28. Januar. Vorsichtige Trader sollten den Trade vorher schließen, weil rund um dieses Datum mit einer höheren Volatilität bei der Goldminen-Aktie zu rechnen ist, auch wenn die aktuelle Entwicklung des Goldpreises einen größeren Einfluss haben dürfte. Börsentäglich gibt es coole Setups im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in AU.

Veröffentlichungsdatum: 15.01.2022

