Halo Collective News - Lizenz für den Hollywood-Gamechanger!

Halo Collective (WKN: A3C9VV) beginnt jetzt, die Projekte außerhalb des expandierenden Cannabisanbaus in Oregon zu exekutieren. Als besonders wichtig erachte ich den Meilenstein, den man nun in Kalifornien erreicht hat.

Mit der DCR-Lizenz der Stadt Los Angeles in der Tasche, wird man den Cannabis-Shop an einer der meist frequentierten Straßen in North Hollywood bald eröffnen können, was jährlich zusätzliche 10 Mio. USD für den Jahresabschluss erwirtschaften sollte.

Halo Collective (WKN: A3C9VV) ist in meinen Augen gerade jetzt ein klarer Kauf, denn der IPO-Wert der beiden geplanten Spin-Offs übersteigt den derzeitigen Börsenwert des Unternehmens um das 4-fache, ohne die wahrscheinlich künftigen 60 Mio. Jahresumsatz aus dem Kerngeschäft zu berücksichtigen. Die am Wochenende veröffentlichte News hat so großes Gewicht, dass sie den Kurs der Aktie weit über die 2,00 CAD-, ja, möglicherweise sogar über die 3,00 CAD-Marke, katapultieren könnte:

Halo Collective Receives Local Approvals for Budega Dispensary in Los Angeles's NoHo Arts District

Halo Collective (WKN: A3C9VV) gibt bekannt, dass man für seinen "Budega"-Cannabis-Shop im Arts District von North Hollywood (NoHo) vom "Los Das Angeles Department of Cannabis Regulation" die Genehmigung erhalten hat. Der letzte bedeutende regulatorische Schritt zur Öffnung des Geschäfts für die Öffentlichkeit ist die behördliche Genehmigung und Lizenzierung auf staatlicher Ebene durch das "California Department of Cannabis Control", die das Unternehmen voraussichtlich bis Ende Februar erhalten wird. Der NOHO-Standort ist die zweite Apotheke der Marke Budega, die in den nächsten Monaten in Südkalifornien eröffnet werden soll.

Die 1.200 Quadratfuß große Einzelhandelsanlage liegt strategisch günstig an der nordwestlichen Ecke des Lankershim Boulevard und der Hesby Avenue im NoHo Arts District, einem der lebhaftesten und am stärksten frequentierten Gebiete der Metropole Los Angeles, in das in den kommenden Jahren über 1 Milliarde US-Dollar in eine Reihe von groß angelegten Wohnungs- und Gewerbeentwicklungsprojekten investiert werden sollen.

Es wird erwartet, dass allein der NoHo-Standort nach der Eröffnung jährlich fast 10 Millionen US-Dollar an Einzelhandelsumsätzen erwirtschaften wird. Das Unternehmen ist auch für die Hauszustellung lizenziert, und es wird erwartet, dass dieser zusätzliche Service den Umsatz steigern und dazu beitragen wird, einen hohen Gesamtmarktanteil zu erobern. Das Lieferservicegebiet des NoHo-Standorts umfasst Studio City, North Hollywood, Hollywood Burbank und das östliche San Fernando Valley.

Die Eröffnung von NoHo wird nicht nur unseren Nettoumsatz erheblich steigern. Darüberhinaus erwartet das Unternehmen durch die Bestückung von bis zu zwanzig Prozent der Budega-Regalflächen mit Halo-Marken und -Produkten eine Steigerung des Gewinns vor Steuern. Katie Field, Präsidentin und Direktorin von Halo Collective (WKN: A3C9VV )

Kalifornien bleibt der umsatzstärkste Staat für Cannabis-Einzelhandelsumsätze in den Vereinigten Staaten. Gleichzeitig hat der Bundesstaat aber auch eine der niedrigsten Pro-Kopf-Dichten an Geschäften. Es gibt ungefähr zwei Geschäfte pro 100.000 Einwohner. Im Vergleich dazu kommen in Oregon 18 Einzelhandelsgeschäfte auf 100.000 Einwohner. Colorado weist ein ähnliches Verhältnis auf, und die Rate des Bundesstaates Washington ist mehr als dreimal so hoch wie die von Kalifornien.

News-Fazit:

Die Lizenz ist alles, denn ohne Lizenz kein Verkauf! Die ausstehende staatliche Lizenz dürfte nur eine Formalität darstellen! Darum sollte die Reaktion auf diese News heftig ausfallen, denn die zuständigen Behörden der Stadt Los Angeles ist in puncto Lizenzvergabe sehr zurückhaltend, um nicht zu sagen geizig, denn es gilt, viele Regeln zu beachten, die teilweise eine Vergabe verunmöglichen (NBC Los Angeles). Antragssteller warten oft mehrere Jahre.

Einen Cannabis-Shop mit Lieferdienstgenehmigung in einem Künstlerviertel zu eröffnen, der an einer stark frequentierten Verbindungsstraße liegt (mit Parkmöglichkeit) - wenn das keine Goldgrube ist, was dann?

Die zweite Budega-Location, die ebenfalls der Eröffnung entgegenstrebt, liegt auf Franklin/Argyle. In einem 5-Kilometer-Radius befinden sich West Hollywood, Beverly Hills, Universal City, Warner Bros, Hollywood Hills, u.v.m.