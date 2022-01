In jeder t3n-Heftausgabe stellen wir spannende Startups aus dem deutschsprachigen Raum vor. Diesmal mit dabei: Circunomics aus Frankfurt, Mokebo aus Köln und Pionize aus Passau. Ob Algen als Luftfilter oder die Verwertung von E-Auto-Batterien: Die Geschäftsfelder, in denen in Deutschland gegründet wird, sind vielfältig. Locatee: Wie viel Büro brauchen wir? Wo und wie wir arbeiten - die Frage beschäftigt Arbeitnehmer:innen und Unternehmen noch immer gleichermaßen. Thomas Kessler und Benedikt Köppel hatten einen guten Riecher, als sie schon 2014 ihr Startup Locatee ...

