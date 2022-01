News von Trading-Treff.de Auch die zweite Kalenderwoche in 2022 war nicht einfach für viele Techwerte, die erneut teils herbe Verluste zu verzeichnen haben. Der S&P500 kann sich mit einem kleinen Verlust auf Wochensicht von -0.30% in das verlängerte Wochenende retten. Meine Depots müssen in absoluten Zahlen -8.924,24 EUR Verlust einstecken. Verlust von 8.924,24 EUR im Depot Die Marktampel wechselt von der überraschend grünen Vorwoche zurück auf gelb. ...

