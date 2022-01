Der Mainzer Impfstoffhersteller BioNTech konnte in der vergangenen Woche endlich einmal wieder auftrumpfen und die Öffentlichkeit mit beeindruckenden Zahlen überraschen. Auf einer Branchenkonferenz gibt CEO Ugur Sahin im Rahmen einer Präsentation bekannt, dass die Mainzer im Jahr 2021 einen Umsatz in Höhe von 16 bis 17 Milliarden Euro erzielt haben. Für 2022 rechnet man in Mainz mit einem reinen Impfstoffumsatz in Höhe von 13 bis 17 Milliarden Euro. Doch wie groß ist eigentlich der Marktanteil?

Noch beeindruckender als die Umsatzzahlen ist der Blick auf den Marktanteil des BioNTech-Impfstoffs. In den USA liegt dieser bei 74 Prozent! Innerhalb der EU kommt BioNTech sogar auf einen Marktanteil von sagenhaften 80 Prozent! ...

Den vollständigen Artikel lesen ...