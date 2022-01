Ein international beachtetes Drama geht zu Ende. Das Urteil im Fall des 34-jährigen Serben wurde soeben am Federal Court of Australia bekannt gegeben.Nachdem der australische Einwanderungsminister Alex Hawke Djokovics Visum erneut entzogen hatte, legten die Anwälte des umstrittenen Tennisstars und bekennenden Impfgegner Widerspruch ein.Nach Ansicht Hawkes scheitert Djokovics Antrag auf Verbleib in Australien an allen drei Gründen. In einem Dokument, welches dem Gericht vorgelegt wurde, argumentiert Alex Hawke, es sei klar erkennbar, dass der Weltranglistenerste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...