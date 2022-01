Negativzinsen sind neben der Inflation eine Bedrohung für das Vermögen. Es existieren zwar gewisse Schonvermögen und die Verwahrentgelte belaufen sich regelmäßig auf 0,5 %, was die Auswirkungen begrenzt. Trotzdem bleibt die Baustelle grundsätzlich bestehen. Abhilfe zu leisten ist in der Regel überaus wichtig. Aber es ist in einigen wenigen Fällen vertretbar, Negativzinsen zu akzeptieren. Werfen wir heute einen Blick auf drei Szenarien, in denen man dieses Fazit ziehen kann. Vielleicht ist das etwas, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...