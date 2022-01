Wenn es um Batterien für Elektroautos geht, dann kommt man an Lithium kaum vorbei. Aber bei großen stationären Energiespeichern gibt es mittlerweile richtig gute Ideen, die ohne diesen Rohstoff auskommen und kostengünstiger sind. Hier lockt ein Milliardenmarkt. Fragt sich nur, welche Technologie am Ende das Rennen macht. Hier sind zwei Ideen, in die man investieren kann. Es gibt viel mehr Alternativen zu Lithium, als du (vielleicht) denkst Lithiumzellen drohen angesichts der hohen Nachfrage aus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...