Im Laufe der Zeit haben sich an der Börse viele Leitsätze gebildet, die wahr sein können, aber nicht müssen. Oft hängt es ganz von der individuellen Strategie ab, ob sie zutreffen. Doch in vielen Fällen bilden wir Menschen uns nach einem Misserfolg eine Meinung, die aufgrund fehlender Erfahrung und Wissens meist nicht zutrifft. Hier sind einmal vier Mythen, die so nicht stimmen. 1. Börsen-Mythos: "Gold versagt als Inflationsschutz" Aufgrund der anziehenden Inflation waren zuletzt viele Artikel und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...