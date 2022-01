Frankfurt am Main (ots) -Viele Coaches, Berater und Agentur-Inhaber stehen aktuell vor einer großen Herausforderung. Sie gewinnen zwar hin und wieder Kunden, doch das passiert eher zufällig. Die wenigsten haben ein System auf das sie sich zu 100 % verlassen können! Und genau hier kommt Kiender Consulting (https://www.kienderconsulting.de/) ins Spiel.Ohne ausreichende Liquidität kann kein Unternehmen bestehen. Diese sichern gesunde Unternehmen über ihre Umsätze.Das Problem ist jedoch überdurchschnittlich oft: Kunden werden zwar gewonnen, doch passiert dies meistens zufällig und unregelmäßig.Viele Coaches, Berater und Agentur-Inhaber konnten in der Vergangenheit durch Messen und Offline Events Kunden gewinnen. Dies ist aber durch die aktuelle Corona Situation wohl auch im Jahr 2022 nicht wirklich möglich.Die Folge: Fehlende Planbarkeit im Tagesgeschäft und radikale Umsatzeinbußen.Weiterhin ist auch der mentale Druck einer fehlenden Planbarkeit im Business nicht zu unterschätzen.Ohne verlässlich fließenden Umsatz müssen die Anbieter also stets ihre Liquidität im Auge behalten.Coaches, Berater oder Inhaber von Agenturen können so nicht aus einer Position der Stärke bei ihrer Kundenakquise agieren. Das traurige Ergebnis: Es wird häufig der Preis gesenkt und unnötige Rabatte gewährt. Vorhersehbarkeit im Business ist daher essenziell, um langfristig erfolgreich zu unternehmen. Qualifizierte Leads stellen die Basis hierfür dar.Alte Marketing Wege sollten kritisch hinterfragt werdenInstagram, Facebook, LinkedIn, einen Podcast aufnehmen oder doch gleich ein Buch schreiben? Was führt denn nur zum Erfolg bei der Kundengewinnung? Unternehmer und Inhaber der Kiender Consulting, Jakob Kiender, schüttelt lächelnd den Kopf und führt detailliert aus: "Es gibt tausende von Mythen, wie man angeblich ganz einfach Kunden gewinnen kann. Die meisten Selbständigen und Unternehmer sehen da den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Die meisten dieser Wege führen aber leider nicht zu den gewünschten Resultaten. Obwohl es doch gerade jetzt so einfach sein kann Kunden zu gewinnen! Und keine Angst, man muss dafür nicht bei TikTok tanzen.""Es kommt auf 2 ganz simple Dinge an, um hochpreisige Kunden zu gewinnen: erstens das Vereinbaren von Beratungsgesprächen mit der Traum-Zielgruppe. Zweitens das Führen dieser Gespräche, um dort den Interessenten in einen Kunden zu verwandeln.", so der Experte für Kundengewinnung Jakob Kiender (https://www.kienderconsulting.de/) weiter.Planbar neue Kunden zu gewinnen ist leicht - mit dem richtigen SystemSerienunternehmer Jakob Kiender schaut auf eine 13-Jährige unternehmerische Laufbahn mit Höhen und Tiefen zurück. Egal ob E-Commerce, Fitnesstrainer oder Inhaber einer Social-Media Agentur, es gibt wohl kaum eine Branche, in der Jakob Kiender nicht seine Finger im Spiel hatte. "Auf den ersten Blick haben all meine früheren Unternehmen nichts miteinander zu tun, doch es gibt einen gemeinsamen Nenner. Ich gewann stets meine Kunden online und war mit allen Unternehmungen aufgrund dessen in den ersten 3 Monaten bereits profitabel."Jakob Kiender zeigt nun Unternehmern, wie diese Schritt-für-Schritt ein einzigartiges System etablieren, welches strategische Neukundengewinnung ermöglicht. Dieses System steht auf 3 Säulen.Die erste davon ist eine spitze Positionierung. Coaches und Dienstleister erfahren glasklar, wie sie sich spitz positionieren und ein Angebot kreieren, dass Interessenten gar nicht anders können, als Kunde zu werden.Neben einer guten Positionierung und einem Angebot mit Wow-Effekt entscheidet ebenso, dass so viele Menschen wie möglich auf das Angebot aufmerksam werden. Bei Kiender Consulting lernen Coaches und Berater nicht nur, wie sie sich eine unerschütterliche Expertise im Vertrieb und Marketing aufbauen, sondern auch, wie sie auf organischem Weg brandheiße und qualifizierte Leads generieren. Dies gelingt dank der vermittelten Klarheit schnell und bedarfsorientiert. Der Umsatz wächst nachvollziehbar. So handelt es sich um ein ganzheitliches System der unternehmerischen Optimierung. Die radikale Umsatzsteigerung ist das Resultat.Sollen Umsätze maximiert werden, ist auch die Automatisierung von Prozessen unverzichtbar. Ein starker Vertriebs- und Marketing-Funnel stellt aus diesem Grund die dritte Säule dar. Er ist die Basis für die automatische Leadgenerierung im World Wide Web. Mit dieser Strategie stellen sich Kundenanfragen vorhersehbar ein.Schritt-für-Schritt-Anleitung zur automatisierten KundengewinnungOhne planbaren Umsatz bleibt das volle Potenzial einer Unternehmung unangetastet. Das überrascht nicht. Schließlich ist Liquidität keine Option, sondern die Basis für dauerhaftes Wachstum. Jedoch fällt es vielen Experten schwer, dieses Wissen in ihrer Geschäftspraxis anzuwenden. Unklar sind nämlich die Strategien, die hierfür umgesetzt werden müssten.Ansprechpartner wie die Kiender Consulting helfen dabei, diesen Zustand zu ändern. Ihr Angebot gibt Coaches, Beratern und Agentur-Inhabern ein praxiserprobtes System der Leadgewinnung an die Hand. So lassen sich qualifizierte Kontakte nicht nur planbar, sondern auch automatisch sammeln. Der Umsatz kann entsprechend maximiert werden. Daher lohnt ein kostenfreies Strategiegespräch mit Jakob Kiender persönlich. Am meisten profitieren Anbieter, die mehr wollen: mehr Zeit, mehr Kunden, mehr Umsatz!Zufriedene Klienten wie Sand am MeerStellvertretend für unzählige zufriedene Klienten rezensiert Ellen Sturm, Werbetexterin und Gründerin von writy.de: "Bevor ich bei Jakob Kiender Kundin war, habe ich hin und wieder Kunden gewonnen. Meine Positionierung und mein Angebot waren aber noch nicht so wirklich rund. Und an planbare Kundengewinnung war nicht zu denken.""Mittlerweile bin ich seit über 2 Monaten bei Jakob Kiender im Coaching und habe bereits 5-stellige Umsätze generiert. Seit Anfang Januar beschäftige ich nun meine erste Mitarbeiterin. Ich hätte niemals gedacht, dass mein Unternehmen so schnell wachsen wird. Ich kann nur jedem, der sein Business auf das nächste Level bringen will, wärmstens empfehlen, eine kostenlose Strategiesession bei ihm zu buchen.", so die Unternehmerin weiter.Sie möchten planbar mehr Kunden gewinnen? Dann bewerben Sie sich noch heute auf www.kienderconsulting.de für eine kostenlose Strategie Session und erfahren Sie, wie Sie als Coach, Berater oder Agentur-Inhaber monatlich 5, 10, 20 oder 50 neue Kunden gewinnen können.Pressekontakt:Nizar Mouzouni017641457451Original-Content von: Kiender Consulting, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161086/5122471