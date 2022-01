Apple verlangt von seinen Mitarbeitenden in den Stores und im Büro ab dem 15. Februar die sogenannte Booster-Impfung gegen Covid-19. Das geht aus einer internen E-Mail hervor. "Aufgrund der nachlassenden Wirksamkeit der primären Covid-19-Impfungen und des Auftretens hochgradig übertragbarer Varianten wie Omikron gehört jetzt eine Auffrischungsimpfung dazu, um den Impfschutz vor schweren Erkrankungen auf dem neuesten Stand zu halten", heißt es in der Mitteilung von Apple, die The Verge vorliegt. Mehr zum Thema Quarantäne, "Freitesten" und ...

