DJ Vonovia-Chef: Konzentrieren uns "voll auf die Integration der Deutsche Wohnen"

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Immobilienkonzern Vonovia wird sich nach den Worten von CEO Rolf Buch zunächst einmal "voll auf die Integration der Deutsche Wohnen" konzentrieren. Mit Blick auf ein mögliches Interesse an einer Beteiligung an der angeschlagenen Adler Group sagte der Vonovia-Chef der Welt am Sonntag: "Grundsätzlich schauen wir uns immer alles an, wenn es darum geht, das Portfolio zu erweitern." Adler sei nach einigen Verkäufen finanziell erst einmal stabilisiert.

Anfang November hatte Buch in der Telefonkonferenz mit Analysten gesagt, dass der DAX-Konzern in diesem Jahr entscheiden wird, ob er tatsächlich bei der Adler Group einsteigt. Im Oktober hatte sich Vonovia eine Kaufoption auf 13,3 Prozent der Adler Group gesichert.

Auf die Frage der Welt am Sonntag, welchen Anteil Vonovia an der Deutschen Wohnen anstrebt, antwortete Buch: "Wir halten 87,6 Prozent und treten nicht weiter als Käufer von Deutsche-Wohnen-Aktien auf."

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb

(END) Dow Jones Newswires

January 16, 2022 06:18 ET (11:18 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.