Essen (ots) -Vor dem Hintergrund stark steigender Corona-Fallzahlen fordert die Chefin der NRW-Grünen, Mona Neubaur, eine FFP2-Maskenpflicht zum Beispiel in Geschäften, Restaurants, Bussen und Bahnen. Bisher können an solchen Orten auch die einfacheren und billigeren "OP-Masken" getragen werden."Eine FFP2-Maskenpflicht in geschlossenen Räumen, beispielsweise in der Gastronomie, im Einzelhandel und im öffentlichen Nahverkehr, aber auch an Orten im Freien, wo Abstände nicht eingehalten werden können, wäre ein mildes, aber effektives Mittel im Kampf gegen die Pandemie. Wenn Maskenpflicht gesagt wird, muss FFP2-Maskenpflicht gemeint sein", sagte Neubaur der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ, Montagsausgabe). Auch in Pflegeeinrichtungen und Schulen müsse die FFP2-Maskenpflicht schnellstmöglich gelten.An Bedürftige müsse der im Vergleich teurere FFP2-Schutz kostenlos abgegeben werden, sagte Neubaur weiter. In Düsseldorf funktioniere dies bereits vorbildlich. Das Land NRW solle die Kommunen bei der Beschaffung dieser Masken finanziell und logistisch unterstützen. Wissenschaftliche Ergebnisse seien jedenfalls eindeutig: "Die FFP2-Maske garantiert einen sehr guten Schutz vor einer Corona-Infektion - bei sich selbst, aber auch bei anderen" so Neubaur. Es sei deshalb nicht nachvollziehbar, warum die Landesregierung das Tragen einer FFP2-Maske nur "dringend empfiehlt".