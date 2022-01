In dieser Chartanalyse widme ich mich dem DAX und der Nasdaq am 16.01.2022 für Dein Trading zum Wochenstart bereits am Sonntag zu. DAX vollzieht weiter seine Range Auch der Freitag konnte den DAX nicht aus seiner "Ruhe" bringen. Hatten wir uns am Montag noch mit fallenden Kursen und einem Rücklauf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...