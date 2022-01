Dividendenaktien: Megatrend Telekom Aktien: hohe Dividenden und krisenfest

Anzeige / Werbung Ate Platzhirsche werden von jüngeren und innovativeren Wettbewerbern zunehmend in Bedrängnis gebracht und sind der Game-Changer für die Zukunft! Aktien von Telekommunikationsanbietern sind bei Investoren und Anlegern besonders beliebt. Vergessen sind die Zeiten wo die Aktien der Deutsche Telekom (WKN 555750) im Rausche des Neuen Marktes Kurskapriolen schlugen. Mittlerweile gelten Telekom Aktien als verhältnismäßig wertstabil und krisenfest. Investments in Telekom-Werte sind relativ antizyklisch und konjunkturunabhängig. Kaum jemand kündigt in einer Wirtschaftskrise seinen Handy- oder Festnetzvertrag, genau wie die Menschen auch weiterhin Nahrungsmittel benötigen und Strom verbrauchen. Zum anderen dürfen sich die Besitzer von Telekom Aktien meist auch über üppige Dividenden freuen. Die Evolution der Telekom-Branche verändert alles Das Produktangebot der Telekom-Branche entwickelte sich im späten 19. Jahrhundert von reinen Sprach- und Bildsignalen über drahtgebundene Festnetze zum heutigen Austausch von Audio-, Video- und Textinhalten über drahtlose Netzwerke. Auch der Mobilfunk hat in den letzten Jahren erhebliche Verbesserungen bei den Datengeschwindigkeiten erlebt. Mittlerweile streamen die Menschen ihr TV Programm mit Receivern von Telekommunikationsanbietern und verschicken unzählige Gigabyte Datenvolumen jeden Monat. Aufgrund der notwendigen, teuren Netz- und Technologie-Infrastruktur wird der Kommunikationsmarkt in den meisten Ländern der Welt von wenigen großen Telekom-Anbietern dominiert. Die Deutsche Telekom (WKN 555750) oder auch Vodafone (WKN A1XA83) gehören hierzulande zu den bekanntesten und größten Anbietern. Im Jahre 2028 soll der weltweite Telekommunikationsmarkt 2,5 Billionen USD schwer sein. Einer der wichtigsten Faktoren, die das Branchenwachstum antreiben, sind die steigenden Ausgaben für die 5G-Infrastruktur, sowie auf Konsumentenseite deutlich leistungsfähigere Smartphones. Die höheren Einnahmen werden kontinuierlich an die Anleger ausgeschüttet. So gehören beide Unternehmen zu den dividendenstärksten in Europa. So liegt die aktuelle Dividendenrendite der Deutsche Telekom Aktie beim aktuellen Kursniveau um 16 Euro beispielsweise bei 3,8 % Die Vodafone-Aktie bringt es ebenfalls auf ansehnliche 6,9 % Dividende. Profiteure des Telekombooms aus der 2. Reihe Immer mehr Mobilfunkteilnehmer möchten die dank der neuen 5G-Technologie möglichen Hochgeschwindigkeits-Datenverbindungen natürlich auch ausnutzen können. Dadurch steigt auch die Nachfrage nach kostenpflichtigen Mehrwertdiensten wie beispielsweise Streaming von Musik, sowie Filmen und Spielen in Hochauflösung. Aber auch Trend-Angebote wie "Live-Streaming", "Virtual Reality" oder "Augmented Reality" werden durch die neue Dimension der mobilen Datennutzung ermöglicht. Die Suche nach einem W-Lan-Netz für Downloads könnte dann weitestgehend der Vergangenheit angehören. Davon profitieren dann auch weitere Unternehmen die nicht direkt im Telekomsektor angesiedelt sind. Mehr Unternehmen, die ebenfalls vom 5G Trend profitieren können, finden Sie hier mit einem KLICK! Ihr Tenbagger-Team DISCLAIMER Interessenkonflikt Sämtliche Veröffentlichungen, also Berichte, Darstellungen, Mittelungen sowie Beiträge ("Veröffentlichungen") dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlung hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs von Wertpapieren dar. 