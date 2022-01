SHANGHAI (IT-Times) - Der chinesische Elektroauto-Hersteller Nio könnte den Markteintritt in Nordamerika vorbereiten, um die internationale Expansion voranzutreiben, das zumindest deuten die jüngsten Aktivitäten an. Die US-amerikanische Niederlassung des chinesischen Automobilherstellers Nio Ltd. (NYSE:...

Den vollständigen Artikel lesen ...