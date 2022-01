Gold: Kurzfrist-Trade diese Woche?

Anzeige / Werbung Handelstag 11 des Monats hat bei Gold eine besondere Signifikanz Im kurzfristigen Bereich weist, wie wir an dieser Stelle bereits besprachen, Handelstag 11 des Monats eine Besonderheit auf. An und um diesen Handelstag herum ergeben sich gleich mehrere Trading-Setups kurzfristiger Natur, von denen wir eines heute besprechen wollen. WENN Gold an Handelstag 12 (Dienstag) ÜBER das Hoch von Handelstag 11 (heute) ansteigt (und nur dann) ergibt sich in unserem System ein Long-Einstieg. WENN es zu einer Ausführung kommt, wird der Trade 17 Handelstage, inklusive des Ausführungstages, gehalten, und dann zum Handelsende glattgestellt. Nachfolgend sehen wir die Kapitalkurve für dieses Setup, welches mit einem 1500-Ticks-Stop besichert wird. Ich kaufe derzeit verstärkt klassische Optionsscheine auf Gold, speziell folgenden Call auf Gold von Morgan Stanley: Markt: Gold

Typ: Call Optionsschein

WKN: MA57ZX

Basis: 1625$

Laufzeit: 17.6.22 Die Basis ist mit 1625 Dollar konservativ gewählt, und mit einer Laufzeit von gut 7 Monaten ist auch ein zeitlicher Spielraum gegeben. Gegenwärtigt weist der Call einen Hebel von 8 auf. Da hier keine Barrieren in Form von K.O.-Schwellen enthalten sind, bevorzuge ich in solchen Ausgangssituationen klassische Optionsscheine gegenüber Turbos oder Mini Futures. Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002746952

