STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Nachrichten" zu Debatten an Schulen:

"Auf der einen Seite stehen die, denen der Gesundheitsschutz an den Schulen nicht weit genug geht und die sofortigen Fernunterricht fordern. Auf der anderen die, die die Schutzmaßnahmen ausreichend finden oder Distanzunterricht für das größere Übel halten. (...) Eltern, deren vorrangiges Anliegen es ist, dass ihre Kinder in dieser Krise möglichst unbeschwert lernen und leben können, sollten die Experten (...) einfach arbeiten lassen - ohne lautstarke und spaltende Kommentare von der Seitenlinie. Die eigene Meinung nicht immer durchsetzen zu können, auch das gehört zum Spiel des Lebens, in dem Kinder von ihren Eltern angeleitet und nicht als Spielfigur benutzt werden sollten."/yyzz/DP/he