17.01.2022 / 07:00

Corporate News Kleinmachnow, 17.01.2022 - CR Capital AG (WKN: A2GS62 / ISIN: DE000A2GS625) CR Capital entwickelt mit ihren Beteiligungen Solartec und Greentec innovative und nachhaltige Produkte Mit der Neugründung der Beteiligungen Solartec und Greentec ergänzt CR Capital ihr Portfolio um innovative Technologieunternehmen und erschließt weitere Marktpotenziale im Bereich der nachhaltigen Energiegewinnung und -speicherung sowie umweltschonenden Baustoffproduktion. Damit verfolgt sie ihre Philosophie der Entwicklung von Produkten in höchster Qualität zum besten Preis konsequent weiter. Die Solartec entwickelt hochmoderne und elegante Solardacheindeckungen, die extern gefertigt werden. Hierzu konnten Spezialisten für unsere Beteiligung gewonnen werden, die langjährig in leitenden Positionen bei namhaften Firmen der Solarbranche tätig waren.

Die ersten Aufträge generieren sich aus der Gruppe heraus, ein erstes Pilotprojekt ist bereits gestartet. Das Ziel der Solartec ist einen möglichst hohen Grad an Energieautarkie in den Objekten zu erreichen. Die Beteiligung Greentec hat sich auf den ressourcenschonenden Einsatz des Materials Stahl fokussiert. Stahl kann heute, im Gegensatz zu Beton, Aluminium, Kunststoff und anderen Werkstoffen nahezu CO2-neutral hergestellt werden, sog. "grüner Stahl". Mit den von ihr eingesetzten Konstruktionen schafft die Greentec einen zukunftsfähigen Baustoff als Alternative zum herkömmlichen Beton und optimiert die Herstellungsprozesse deutlich. Das erste Testprojekt ist bereits entwickelt und wird in Kürze beginnen. Ziel der Greentec ist eine Minimierung des CO2-Ausstoßes sowie Kostenreduzierung bei der Herstellung von für den Hausbau erforderlichen Komponenten. Die hohe Verkaufsquote der Objekte der Beteiligung Terrabau garantiert volle Auftragsbücher bereits in der Anlaufphase. Über die CR Capital AG: Die CR Capital ist eine Investmentgesellschaft mit dem strategischen Fokus auf den Erwerb, die Gründung und den Aufbau von Unternehmen sowie das Halten und Veräußern von Unternehmensbeteiligungen. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist die operative Unterstützung der Beteiligungsunternehmen. Der Investmentschwerpunkt liegt bei spezialisierten Unternehmen im Bereich Real Estate unter besonderer Berücksichtigung nachhaltiger und ressourcenschonender Bauweise. Bei allen Investments verfolgen wir den Anspruch auf höchste Qualität zum besten Preis.

