Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020) wird am Mittwoch um 10:00 Uhr Eastern Time, 16:00 Uhr bei uns, im Fokus stehen: "Business Update 2022" angekündigt. Gerade da derzeit die Wasserstoffwerte wieder unter kräftigem Kursdruck stehen, wäre eine positive Überraschung mehr als hilfreich.Zuletzt gab es von Plug Powers australischen Kooperationspartner Fortescue einen "Wasserstoffumrüstungsauftrag" für eine grosse Düngemittelfabrik down under, ansosnten datieren die letzten Meldungen auf den 14.12.2021: Einstieg Plug Powers in den vielversprechenden Bus Markt mit seinen Brennstoffzellen (später mehr), ...

