BASF zählt weiterhin zu den DAX-Konzernen, die am abhängigsten von der Weltkonjunktur sind und zudem mit am stärksten in China engagiert sind. Dementsprechend dürften die Aktionäre des Chemieriesen heute besonders genau auf die jüngsten Konjunkturdaten aus dem Reich der Mitte blicken. So ist Chinas Wirtschaft im abgelaufenen Jahr nach offiziellen Angaben um 8,1 Prozent gewachsen. Wie das Pekinger Statistikamt am Montag mitteilte, schwächte sich das Wachstum im vierten Quartal jedoch weiter ab. Im ...

