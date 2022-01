News von Trading-Treff.de DAX-Ausblick zum Wochenstart an dem US-Feiertag mit geringer Vola erwartet. Es kann an den Grenzen jedoch wieder zu Tradingchancen kommen. Diese sind Mittelpunkt dieser Chartanalyse. Im DAX dominiert eine Range Trotz gestiegener Erzeugerpreise aus den USA, Rekorde auf die letzten Jahrzehnte bei den Großhandelspreisen in Deutschland und weitere kritischen Wirtschaftsdaten, die allesamt eine fortschreitende Inflation anzeigen, ...

