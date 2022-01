Nachrichtenüberblick:

Waters erweitert seine Informatikplattform waters_connect, um Tandem-Quad-Massenspektrometer mit einer neuen Quantisierungs-Softwareanwendung zu unterstützen.

Die Anwendung MS Quan reduziert die Überprüfungszeit für quantitative Daten um bis zu 50%, während sie es Laboren ermöglicht, Compliance- und Datensicherheitsanforderungen einzuhalten.

Unterstützung und Beschleunigung der Verarbeitung großer Probensätze mit einem Arbeitsablauf zur Optimierung und Verbesserung quantitativer Routine-Analysen.

ie Waters Corporation (NYSE:WAT) gab heute bekannt, dass sie ihre Informatik-Softwareplattform waters_connect erweitert, um Kunden bei der Analyse von Nahrungsmittel- und Umweltproben mit Tandem-Quadrupol-Massenspektrometern zu unterstützen. Die neue Anwendung MS Quan für waters_connect erlaubt es Laboren, große Mengen von Proben zu testen oder eine Analyse, bei der sonst Hunderte kleinmolekulare Komponenten und Verunreinigungen quantifiziert werden, in einem einzigen Durchlauf abzufertigen eine effizientere Art der Datenverarbeitung und -prüfung sowie der Feststellung von Abweichungen zwischen Chargen.

Für Labore, die Waters Xevo-Massenspektrometer einsetzen, wandelt die MS Quan App schnell und präzise Messdaten über Zusammensetzungen nachverfolgbar, konform und sicher in aussagekräftige Ergebnisse um. Dank integrierter webbasierter Benutzeroberfläche verfügt die MS Quan App über eine XFR-Funktion (Exception Focused Review), die dabei helfen kann, die Datenprüfzeit um bis zu 50% zu reduzieren, indem Benutzern ermöglicht wird, sich nur auf die Ergebnisse zu konzentrieren, die außerhalb des von dem Benutzer festgelegten Regelsatzes liegen.

"Die Plattform waters_connect ist das Rückgrat des vernetzten Labors der Zukunft, in dem Daten nicht mehr isoliert, sondern sicher innerhalb einer Gemeinschaft vernetzter Wissenschaftler geteilt werden, die auf Apps zurückgreifen, um miteinander zu kommunizieren", sagte Jon Pratt, Senior Vice President, Waters Corporation. "MS Quan ist ein ausgezeichnetes Beispiel für die neuen Anwendungen und qualitativen Verbesserungen, die wir für unsere Kunden durch waters_connect und ihre Plattformarchitektur herbeiführen, die für Datenintegrität, Compliance, Sicherheit und Zugänglichkeit entwickelt wurden."

Einige Wissenschaftler von Primoris (Zwijnaarde, Belgien), einem globalen Auftragslabor, haben an den Beta-Tests der Softwareanwendung MS Quan teilgenommen. Primoris misst Pestizidrückstände und Verunreinigungen in Lebensmitteln und Tierfutter und analysiert zudem Lebensmittelzusätze, Ergänzungsmittel und ätherische Öle.

"Wir nutzen MassLynx und TargetLynx von Waters seit langer Zeit, daher kannten wir das Potential, das von dieser neuen App ausgeht, von Anfang an", sagte Janne Dombrecht, Analysis Lead, Primoris Belgium. "Das Endprodukt ist genau das, nach dem wir suchen. Unsere enge Zusammenarbeit mit Waters und, dass wir dieses Produkt testen konnten, um sicherzustellen, dass es für unsere Verfahren geeignet ist, war eine Win-Win-Situation. Wir freuen uns, es im gesamten Primoris-Unternehmen einzuführen!"

Die Plattform waters_connect für Quantifizierungsabläufe und die MS Quan App sind ab sofort weltweit als Upgrade für Tandem-Quadrupol-Massenspektrometer von Waters verfügbar.i

Über die Waters Corporation (www.waters.com)

Die Waters Corporation (NYSE:WAT), ein weltweit führender Anbieter analytischer Instrumente und Software, ist Innovationsvorreiter in der Chromatographie, Massenspektrometrie und Thermoanalyse und seit mehr als 60 Jahren in den Bereichen Biowissenschaft, Material- und Lebensmittelkunde tätig. Mit mehr als weltweit 7.400 Mitarbeitern bedient Waters Kunden direkt in 35 Ländern, darunter 14 Herstellungsanlagen, mit Produkten, die in mehr als 100 Ländern verfügbar sind.

Waters, MS Quan, Xevo, MassLynx, TargetLynx und waters_connect sind Marken der Waters Corporation. Primoris ist eine Marke von Primoris Belgium.

i Zum aktuellen Zeitpunkt ist die MS Quan App auf Quantifizierungsstudien kleiner Moleküle ausgelegt und mit Waters Xevo TQ-XS, Waters Xevo TQ-S Micro und Waters TQ-S cronos Tandem-Quadrupol-Massenspektrometern mit entweder ACQUITY I-Class, H-Class System oder ACQUITY Premier System Front-End kompatibel. Darüber hinaus ist die Software waters_connect derzeit nur als Arbeitsstationsprodukt vor Ort ("on-premise") erhältlich.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

