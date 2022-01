Das Auf und Ab im Dax könnte sich auch in der neuen Handelswoche fortsetzen. Das beherrschende Thema an den Aktienmärkten bleibt dabei die steigende Inflation. Zudem dreht sich in den nächsten Wochen alles um die just begonnene Berichtssaison. Die Erwartung steigender Leitzinsen und eine baldige Bilanzreduzierung in den USA hatten die Rally an den Börsen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...