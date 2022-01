Nach dem leichten Rückschlag in der Vorwoche dürfte der DAX am Montag stabilisiert starten. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent höher auf 15.912 Punkte.In der Vorwoche hatte der DAX vergeblich versucht, die 16.000-Punkte-Hürde zurückzuerobern. Anschließend war er fast an die 21-und 50-Tage-Durchschnittslinien zurückgerutscht. Sie gelten als Indikatoren für den kurz- und mittelfristigen Trend und tendieren aktuell seitwärts. Anhaltende Inflations- ...

