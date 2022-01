DJ Fraport befördert im Dezember deutlich mehr Passagiere

FRANKFURT (Dow Jones)--Fraport hat am Frankfurter Flughafen im Dezember rund 2,7 Millionen Passagiere abgefertigt und damit das Dreifache des schwachen Vorjahresmonats (Plus 204,6 Prozent). Steigende Inzidenzwerte und neue Reisebeschränkungen wegen der Ausbreitung der Omikron-Variante habe die allgemeine Nachfrage zwar beschränkt, erklärte der Flughafenbetreiber. Zugleich habe sich mit einem stärkeren Reiseverkehr über die Weihnachtsfeiertage aber die Erholung vom Mai fortgesetzt. Gegenüber Dezember 2019 lag das Passagieraufkommen in Frankfurt bei mehr als der Hälfte des damaligen Niveaus (minus 44,2 Prozent).

Im Gesamtjahr 2021 zählte der Flughafen Frankfurt rund 24,8 Millionen Passagiere. Das ist ein Plus von 32,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr, in dem die Fluggastzahlen infolge der Corona-Pandemie massiv eingebrochen waren. Seit dem Ende des dritten Lockdown im vergangenen Mai erholte sich die Nachfrage deutlich. Allerdings schwächte sich die Erholung aufgrund der neuen Virusvariante gegen Ende des Jahres wieder leicht ab. Verglichen mit dem Vorkrisenniveau von 2019 war das Passagieraufkommen um 64,8 Prozent rückläufig.

An den internationalen Konzern-Flughäfen zeigte sich 2021 ein gemischtes Bild. Mit Ausnahme von Xi'an in China verbuchten alle Standorte unterschiedlich hoch ausfallende Zuwächse gegenüber dem schwachen Vergleichsjahr 2020.

Fraport-Chef Stefan Schulte rechnet für 2022 mit einer anhaltend hochdynamischen Entwicklung. Niemand könne vorhersagen, wie sich die Pandemie in den kommenden Monaten entwickeln werde. "Damit einhergehende und vielfach leider uneinheitliche Reiserestriktionen werden der gesamten Luftfahrtbranche weiter viel abfordern. Trotz dieser Unsicherheiten blicken wir optimistisch nach vorne und erwarten ab dem Frühjahr erneut eine deutlich anziehende Nachfrage."

