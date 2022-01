DJ Travis Perkins: Transaction in Own Shares

Travis Perkins (TPK) Travis Perkins: Transaction in Own Shares 17-Jan-2022 / 07:00 GMT/BST

Transactions in Own Shares

Travis Perkins plc (the "Company") announces that it has purchased the following number of its ordinary shares of 11.205105 pence each on the London Stock Exchange, from Citigroup Global Markets Limited as part of its buy-back programme initially announced on 21 September 2021 and extended on 14 December 2021:

Date of purchase: 14 January 2022 Number of Ordinary Shares Purchased: 60,000 Highest price paid per share (GBP): GBP16.3650 Lowest price paid per share (GBP): GBP15.7200 Volume weighted average price paid per share (GBP): GBP15.9284

The repurchased shares will be held in treasury (and some may subsequently be transferred to the Company's employee benefit trust). Following the purchase of these shares, Travis Perkins holds 3,773,351 of its ordinary shares in treasury and has 221,252,575 ordinary shares in issue (excluding treasury shares).

In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No 596/2014, as it forms part of Retained EU Law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, a full breakdown of the purchases of ordinary shares made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company on an individual basis can be found at the end of this announcement..

Aggregated information is set out below.

Trading Venue Volume weighted average price (GBP) Aggregated volume XLON 15.9284 60,000 BATE ChiX

For further information, please contact:

Investor Relations:

Matt Worster

+44 (0) 7990 088548

Matt.worster@travisperkins.co.uk

Heinrich Richter

+44 (0) 7392 125417

Heinrich.richter2@travisperkins.co.uk

Daily individual Transaction Details are set out below:

ISIN: GB00BK9RKT01 Category Code: POS TIDM: TPK LEI Code: 2138001I27OUBAF22K83 OAM Categories: 3.1. Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State Sequence No.: 136854 EQS News ID: 1269163 End of Announcement EQS News Service =------------------------------------------------------------------------------------

