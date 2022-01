Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Das Jahr ist zwar noch relativ jung. Trotzdem gibt es an der Börse einige Themen zu verarbeiten. In den USA ist am Freitag die Bilanzsaison losgegangen. Die ersten Zahlen von Banken kamen an den Märkten nicht gut an. Bei den Einzelwerten geht es heute um Öl, BP, Microsoft, Carnival, Fraport, die Deutsche Lufthansa, Daimler Truck, Sartorius, Teamviewer und Wacker Chemie. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Franziska Schimke mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.