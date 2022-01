Nach dem leichten Rückschlag in der Vorwoche zeichnet sich am deutschen Aktienmarkt am Montag zunächst eine Stabilisierung ab. Der DAX -0,93% wurde am Morgen zeitweise 0,25 Prozent höher bei 15.923 Punkte taxiert. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 -1,01% wird 0,3 Prozent höher erwartet. Feiertagsbedingt geschlossene US-Börsen könnten für einen ruhigen Wochenauftakt sorgen.In der Vorwoche hatte ...

