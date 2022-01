The following instruments on XETRA do have their first trading 17.01.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 17.01.2022Aktien1 SE0017082514 Case Group AB2 KYG8028L1077 Semper Paratus Acquisition Corp.3 KYG507521071 Jatt Acquisition Corp.4 ES06828709K3 Sacyr S.A. BZR5 CA3821591011 Goodbody Health Inc.6 CA6807671004 Olive Resource Capital Inc.Anleihen1 USU0926HAJ96 Blackstone Private Credit Fund 2 XS2434787235 ABN AMRO Bank N.V. 3 XS2430287362 Prosus N.V.4 FR0014006VH2 Wendel SE5 XS2434393968 Zypern, Republik6 US02665WEA53 American Honda Finance Corp.7 US02665WEB37 American Honda Finance Corp.8 XS2433831885 Council of Europe Development Bank (CEB)9 IE00BMD03L28 Irland, Republik10 AU3CB0285880 Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank11 US045167FH18 Asian Development Bank (ADB)12 XS2432941693 AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG13 FR0014007RB1 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale14 XS2433206740 Macquarie Group Ltd.15 XS2434763483 NE Property B.V.16 DE000NLB3VX9 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-17 XS2434390600 African Development Bank18 DE000BLB6JM4 Bayerische Landesbank19 US09659X2S03 BNP Paribas S.A.20 US09659X2T85 BNP Paribas S.A.21 XS2434702424 Caixabank S.A.22 XS2432544349 ESB Finance DAC23 CA459058KF93 International Bank for Reconstruction and Development24 XS2405871570 Singapore Airlines Ltd.25 XS2434677998 SpareBank 1 Boligkreditt AS26 XS2413862108 Tereos Finance Groupe I27 PTOTEPOE0032 Portugal, Republik28 CH1154887132 Holcim Helvetia Finance AG29 FR0014007NF1 Icade S.A.30 XS2430287875 Prosus N.V.