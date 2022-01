Der weltgrößte Lachsproduzent Mowi hat seine ersten Eckdaten für das vierte Quartal 2021 veröffentlicht. Mit den Zahlen dürfte der Konzern an der Börse allerdings kaum punkten können. Denn der operative Gewinn (EBIT) lag mit 146 Millionen Euro unter den im Vorfeld von Analysten erwarteten 160 Millionen Euro. Mowis Gesamtproduktion lag bei 115.000 Tonnen (davon 71.000 Tonnen in Norwegen, 16.500 Tonnen in Chile, 12.000 Tonnen in Schottland, 10.000 Tonnen in Kanada, 4.000 Tonnen auf den Färöer-Inseln ...

