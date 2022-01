Die Produktionskapazität soll auf bis zu 900.000 Fahrzeuge ausgebaut werden. In Foshan und Anting hat VW bereits zwei auf E-Autos spezialisierte Fabriken in Betrieb. Im dritten Werk in Anhui soll die Produktion Ende 2023 beginnen. Zuletzt hatte die Marke VW aber ihr Ziel verfehlt, 2021 zwischen 80.000 und 100.000 reine Elektroautos in China zu verkaufen. Man kam nur auf gut 77.000 Stück. Der Autoriese hat einiges aufzuholen, die Aktie ebenso. Nach dem Bruch des Abwärtstrends liegt ein frisches Kaufsignal im Markt. Wer noch nicht investiert ist, kann einen Fuß in die Tür stellen.



