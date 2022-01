Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Der Trading-Tipp des Tages ist diesmal Borussia Dortmund. Der BVB ist zurück in der Erfolgsspur. Der erneute Einzug in die lukrative Champions League scheint Formsache. Dazu winkt ein Geldregen, falls Torjäher Erling Haaland wechseln sollte. Maximilan Völkl vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR mit allen Einzelheiten zum Trading-Tipp des Tages. Mit welchem Produkt Sie von der zukünftigen Entwicklung des Wertes profitieren können, erfahren Sie in diesem Video.