Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020) hat Mittwoch seinen grossen Auftritt: "Business Update 2022". Aber der Joint Venture Partner Fortescue Future Industries könnte Plug die Show stehlen: Fortescue wird ab 2024 jährlich 100.000 Tonnen grünen Wasserstoff an Covestro SE (ISIN: DE0006062144) liefern.Zuletzt gab es von Plug Powers australischen Kooperationspartner Fortescue einen "Wasserstoffumrüstungsauftrag" für eine grosse Düngemittelfabrik down under, und heute dann eine vollkommen unerwartete "Big Order". Selbstverständlich ist bekannt, dass an klimatisch günstigen Standorten mit Solar- oder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...