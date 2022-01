Der Nickelpreis hat eine der stärksten Wochen aller Zeiten hinter sich. Bis zu 22.175 USD wurden gemessen am Cash Kontrakt der LME pro Tonne gezahlt. In der Spitze lag der Kurs damit mehr als 1.000 USD höher als zu Wochenbeginn. Der Markt scheint durch strukturell steigende Nickelnachfrage und zunehmend knappe Vorräte regelrecht in die Zange ...

Den vollständigen Artikel lesen ...