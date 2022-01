Jetzt noch 5.000 Euro in DAX-Aktien investieren? Mit einem Indexstand von knapp 15.900 Punkten zum Ende der Woche werden sich einige Investoren vielleicht scheuen, solche Investitionen zu tätigen. Den ganzen Index zu kaufen, das käme mir jedenfalls sowieso nicht in den Sinn. Aber: Wer einen ETF kaufen möchte, der sollte jetzt zumindest über ein Streuen der Zeitpunkte nachdenken. In DAX-Aktien würde ich 5.000 Euro jedenfalls anderweitig investieren. Meine zwei Prämissen wären Dividendenqualität und/oder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...