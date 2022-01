Bei Eckert&Ziegler bahnte sich ein Doppeltop an, Bei Eckert&Ziegler bahnte sich ein Doppeltop an, welches wie gesgat, beim Unterschreiten der 105 ausgelösst wird. Was ist inzwischen daraus geworden? Der Kurs vilel entsprechend über 20%. Mit Optionen hat man sich eine goldene Nase verdient. Hier die damalige Chartanalyse: https://www.youtube.com/watch?v=S3l4sMLOAbY

Den vollständigen Artikel lesen ...