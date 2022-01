Bonn (www.anleihencheck.de) - Volatile Märkte, steigende Zinsen: 2021 haben die meisten Anleihesegmente negative Gesamtrenditen abgeworfen - und die Aussichten für das neue Jahr sind kaum besser, so die Analysten von Postbank Research.Sollte sich wie erwartet die Erholung der Weltwirtschaft fortsetzen, der Inflationsdruck hoch bleiben und allen voran die US-Notenbank Federal Reserve (FED) ihre Geldpolitik weiter straffen, rechne die Postbank in den kommenden Monaten mit steigenden Renditen bei Staatsanleihen mit guter und sehr guter Bonität (Investment Grade, IG). So könnte im Umfeld von inzwischen bis zu vier vom Markt erwarteten Leitzinserhöhungen durch die FED die laufende Verzinsung von US-Staatsanleihen mit zehn Jahren Laufzeit vorübergehend sogar die Marke von 2% überschreiten - sich aber angesichts mutmaßlich schwächerer Wachstumsaussichten für die US-Volkswirtschaft 2023 zum Jahresende bei 2% einpendeln. ...

