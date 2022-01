Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Unternehmensanleihen sind recht gut ins neue Jahr gestartet, so die Analysten der DekaBank.Die deutlich gestiegene Nervosität an den Aktienmärkten aufgrund der bevorstehenden Zinswende in den USA und der hohen Infektionszahlen habe sich nur in geringem Maße negativ auf die Spreads ausgewirkt, und das hauptsächlich im Derivate-Bereich. Kassa-Anleihen würden weiterhin gesucht bleiben, die meisten Neuemissionen würden wiederum stark überzeichnet und könnten problemlos platziert werden. ...

