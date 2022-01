Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Wochenauftakt gestaltet sich vermutlich ruhig, denn wichtige Datenveröffentlichungen oder Reden von Notenbankvertretern stehen nicht an, auch weil in den USA Martin Luther King Day ist und die Märkte geschlossen bleiben, so die Analysten der Helaba.Im Verlauf der Woche stünden dann wohl vor allem Stimmungsbarometer im Mittelpunkt des Interesses. Den Auftakt gebe am morgigen Vormittag die ZEW-Umfrage in Deutschland. Die Vorgabe für den Saldo der Konjunkturerwartungen sei dabei leicht freundlich, ungeachtet der vorhandenen Corona-Beschränkungen gelte dies auch für die Lagebeurteilung. Noch immer sei jedoch unklar, ob Omikron den Anfang vom Ende der Pandemie darstelle. ...

